Libano, perché il piano di salvataggio dell’economia divide il paese

- Il piano di salvataggio dell'economia del Libano, approvato lo scorso 30 aprile, sta dividendo il paese, caratterizzato da logiche settarie e da ben 18 confessioni religiose diverse, con i vari partiti che restano non concordi su vari aspetti, fondamentali non solo per l’unità politica ma anche per il rilancio dell’economia in un momento critico. Il piano di salvataggio dell’economia del Libano, redatto in inglese, prevede un “urgente” pacchetto di sostegno internazionale per affrontare la fase di recessione e rilanciare l’economia. Al contempo, il piano stabilisce una rapida attuazione delle riforme – condizione essenziale per sbloccare gli aiuti internazionali - per contribuire a ripristinare la fiducia. In particolare il piano prevede, tra le altre cose, l’assistenza del Fondo monetario internazionale, che dovrebbe erogare un prestito del valore di circa 10 miliardi di dollari. La concessione del prestito sarà sottesa ai colloqui negoziali, che dovrebbero avvenire nel prossimo futuro, come annunciato dal capo dell’Fmi, Kristalina Georgieva. La numero uno dell’Fmi ha definito il piano di salvataggio dell’economia un “importante passo in avanti”.Il piano del governo prevede la riduzione del debito pubblico al 100 per cento del Pil, mentre attualmente si aggira sul 170 per cento rispetto al Prodotto interno lordo. A ciò si aggiungono la ristrutturazione del sistema bancario, l’incremento delle tasse e il blocco delle assunzioni statali. Il piano di salvataggio del governo, contempla anche il passaggio dall’ancoraggio della lira libanese con il dollaro statunitense fissato 1.507,5 a 1, a un tasso di cambio flessibile nel prossimo futuro, come chiarito oggi dal ministro delle Finanze, Ghazi Wazni. Nella relazione del piano di salvataggio si legge che l'attuale tasso di cambio non è adatto alla ripresa a lungo termine dell'economia libanese e il programma di ripresa del governo si basa su un tasso di 3.500 a 1 tra lira libanese e dollaro. Secondo il piano, nel 2019 l’economia si è contratta del 6,9 per cento del Pil e per l’anno in corso è attesa un’ulteriore contrazione del 13,8 per cento. Secondo i piani del governo, nel 2021 ci sarà un lieve miglioramento dell’economia (-4,4 per cento del Pil), mentre a partire dal 2022 è attesa una crescita dell’1,6.L’importanza del piano di salvataggio è stata sottolineata oggi anche dal capo dello Stato, Michel Aoun, dopo i colloqui – boicottati da certe fazioni - con alcuni leader dei diversi blocchi parlamentari. L’attuale esecutivo tecnico guidato da Hassan Diab è sostenuto dal partito cristiano maronita Corrente patriottica libera (Cpl), fondata proprio da Aoun, e dai partiti sciiti Hezbollah e Amal, forti della vittoria alle elezioni di maggio 2018. L’opposizione di parte della componente sunnita e cristiana del panorama politico del paese dei cedri al governo di Diab è ritornata in auge proprio dopo l’approvazione del piano di salvataggio dell’economia. L’esecutivo Diab - per legge il premier deve essere un membro della comunità sunnita - ha ottenuto l’appoggio di Cpl, Marada, Hezbollah e Amal, ma non quello della sua comunità di appartenenza, delle Forze libanesi e del partito socialista progressista del druso Walid Joumblatt. Soltanto sei dei 21 deputati sunniti del parlamento, infatti, hanno votato la fiducia a Diab. Il governo tecnico, espressione della maggioranza in parlamento (Cpl-partiti sciiti), ha provocato una nuova ondata di proteste nel paese nel mese di febbraio. Sin dall’inizio del mandato l’attuale esecutivo ha promesso di avviare il tanto atteso piano di riforme economiche e strutturali per far ripartire l’economia del paese e sbloccare gli aiuti internazionali. Il Libano, infatti, è tra i paesi maggiormente indebitati al mondo, con un debito di 92 miliardi di dollari, pari al 176 per cento del Pil e circa il 45 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà.Oggi Aoun ha chiarito che “il salvataggio (economico) a cui il governo aspira non spetta a un partito in particolare, ma l’uscita dal tunnel è una responsabilità di tutti”. Il capo dello Stato ha sollecitato i diversi partiti all’unità per affrontare le minacce all’esistenza stessa del Libano. Aoun ha incontrato alcuni rappresentanti politici, tra cui il presidente del parlamento, lo sciita di Amal Nabih Berri, e il leader del partito cristiano delle Forze libanesi, Samir Geagea. Quest’ultimo, ribadendo il suo ruolo all’interno dell’opposizione e la contrarietà al ruolo della presidenza, ha manifestato una serie di riserve sul piano di salvataggio. Al contrario, i capi dei partiti cristiani Marada e Kataeb, rispettivamente Suleiman Frangieh e Sami Gemayel, il leader del partito sunnita Al Mustaqbal, l’ex premier Saad Hariri, hanno boicottato l’incontro con il capo dello Stato perché contestano l’approccio del governo per affrontare la crisi.All’inizio di marzo, il governo ha dichiarato l’insolvibilità delle obbligazioni emesse in euro per il valore di 1,2 miliardi di dollari. Mentre l’esecutivo stava cercando di elaborare il piano di salvataggio finanziario, l’economia libanese ha subito l’impatto della pandemia di Covid-19, che ha portato sia un ulteriore impoverimento della popolazione che un deprezzamento della lira libanese rispetto al dollaro statunitense. Rispetto al cambio fisso ufficiale di 1.507,5 lire per un biglietto verde, sul mercato nero negli ultimi due mesi si è verificato un crollo della valuta locale che ha perso circa il 200 per cento del suo valore rispetto al dollaro, venendo scambiato a circa 4 mila lire con il dollaro. La Banca del Libano ha cercato di arginare il fenomeno imponendo limitazioni ai prelievi in dollari e ai trasferimenti di denaro all’estero che hanno provocato una nuova ondata di proteste a partire dal 17 aprile, culminate con la morte di un manifestante e con incendi nelle sedi di alcuni istituti di credito.Dopo quasi due settimane di nuove proteste – in cui, secondo la stampa locale, pare abbiano avuto un ruolo sia la Turchia che l’Arabia Saudita - la mossa del governo ha placato le manifestazioni e probabilmente rassicurato gli attori internazionali sul controllo della situazione nel paese. La strategia del governo per superare la crisi economica risponde anche alle indicazioni del Gruppo di sostegno internazionale (formato tra gli altri da Francia, Italia, Cina, Egitto, Germania, Kuwait, Russia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, Unione europea e Lega araba) che nell’ultimo incontro dell’11 dicembre 2019 a Parigi ha sollecitato Beirut ad approvare un piano di riforme e di lotta alla corruzione, per sbloccare i circa 11 miliardi di dollari di aiuti promessi durante la conferenza Cedre di aprile 2018.La crisi economica attuale, la peggiore dopo il periodo della guerra civile (1975-1990), si è intensificata nel corso degli ultimi cinque anni a causa di alcuni fattori: l’afflusso di circa 1,5 milioni di rifugiati siriani, la corruzione e il sistema bancario. Grazie agli afflussi di denaro dall’estero nel dopoguerra, nel paese si è creata un’oligarchia delle principali confessioni religiose del Libano, che hanno accumulato e gestito ingenti ricchezze. Inoltre, a partire dal 2016 la Banque du Liban ha iniziato a offrire tassi di interesse insostenibili sui depositi, principalmente provenienti dai libanesi della diaspora. Secondo i dati del piano di salvataggio, le banche libanesi hanno accumulato perdite per un valore di 83 miliardi di dollari.Malgrado le proteste, la crisi sanitaria ed economica, l’annuncio del piano di salvataggio da parte del governo sembra poter condurre il paese a una fase di relativa stabilità almeno fino alle elezioni parlamentari del 2022. Francia e Stati Uniti hanno avuto anche in questa circostanza un ruolo ponderato per far calmare le acque. Negli ultimi giorni ci sono state numerose telefonate tra Parigi e Beirut e sembra che l’ambasciatore di Francia abbia trascorso diversi giorni e notti presso il Grand Serail, la sede del governo, in vista dell’annuncio del piano di salvataggio dell’economia. Usa e Francia hanno valutato l’andamento dell’elaborazione del piano, come dimostra la pubblicazione in lingua inglese del documento. (Res)