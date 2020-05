Campania: Cesaro (FI), vicini alla famiglia dell'imprenditore napoletano suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo vicini alla famiglia del giovane imprenditore napoletano, il suo suicidio è una tragedia che ci addolora profondamente. Ma è anche un brutto segnale, quello di uno sconforto prevedibile al quale le istituzioni non sono riuscite a dare una risposta, non in tempo, non evidentemente sufficiente. Lo Stato sia ora vicino alla moglie e alla figlia". Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale campano di Forza italia Armando Cesaro.(Ren)