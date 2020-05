Imprese: Enel, ricavi in calo del 12,2 per cento nel primo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi di Enel al 31 marzo 2020 si sono attestati a 19,985 miliardi di euro, registrando una diminuzione pari al 12,2 per cento rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Lo riporta il comunicato relativo al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020 approvato dal Cda presieduto da Patrizia Grieco. La variazione, stando alla nota, è dovuta soprattutto al calo che ha interessato le vendite di energia elettrica in Italia e Spagna (per quest’ultima è stato registrato anche un decremento delle vendite di gas). Il dato è influenzato anche dalle attività di generazione termoelettrica e trading in Italia, per le minori attività di trading e gli effetti connessi all’applicazione delle interpretazioni dell’Ifric, nonché “all’effetto cambi negativo in particolare in Brasile, Cile e Colombia”. (Com)