Guinea Equatoriale: decollato da Pratica di Mare volo Aeronautica militare per rimpatrio cittadino in Italia

- È decollato poco dopo le 15 il velivolo Kc-767a dell’Aeronautica militare, partito oggi da Pratica di Mare per riportare in Italia un connazionale bloccato in Guinea Equatoriale. Lo riferisce in un comunicato il ministero della Difesa, precisando che il volo militare in alto bio-contenimento è stato organizzato su richiesta del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale dal Ministero della Difesa e consentirà di rimpatriare Jesus Jaime Mba Obono, cittadino italiano che versa in condizioni molto critiche nel paese africano dopo aver contratto il coronavirus. A bordo del velivolo si trova anche la squadra di bio-contenimento dell’Aeronautica militare, costituito da medici ed infermieri specializzati nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie particolarmente infettive, in totale isolamento e sicurezza. (segue) (Res)