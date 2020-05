Guinea Equatoriale: decollato da Pratica di Mare volo Aeronautica militare per rimpatrio cittadino in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto aereo in bio-contenimento è, in questa emergenza, una delle capacità peculiari messe a disposizione dal Ministero della Difesa nell’ambito delle attività di contrasto al Covid-19 volute dal ministro Lorenzo Guerini. La capacità dell’Aeronautica Militare è unica insieme alla Royal Air Force del Regno Unito in Europa. L’Aeronautica Militare è in grado di garantire tale capacità con un'ampia gamma di assetti, a seconda del tipo di intervento richiesto, sia con ala rotante (Hh-101 del 15mo stormo) che con velivoli da trasporto (Kc-767a del 14mo stormo di Pratica di Mare, C-130J e C-27J della 46ma Brigata aerea di Pisa). (segue) (Res)