Guinea Equatoriale: decollato da Pratica di Mare volo Aeronautica militare per rimpatrio cittadino in Italia (3)

- Il 14 febbraio scorso, sempre a bordo di un Kc-767a, con le stesse modalità è stato rimpatriato da Wuhan il giovane Niccolò, il diciassettenne di Grado rimasto bloccato in Cina. Numerose anche le missioni di trasporto in bio-contenimento effettuate dagli elicotteri Hh-101 e dai velivoli C-130J dell'Aeronautica Militare, per trasferire in sicurezza pazienti Covid positivi da un ospedale all'altro, alleviando così la pressione sui centri di cura del nord Italia. (Res)