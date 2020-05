© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 29.684 il numero di vittime a causa del coronavirus Covid-19. E' quanto si legge nel bollettino della Protezione civile sulla diffusione del virus in Italia. Si tratta di 369 decessi in più rispetto a ieri, in lieve aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 236.(Rin)