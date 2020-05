Coronavirus: Protezione civile, continua alleggerimento pressione su ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua ad alleggerirsi la pressione sugli ospedali grazie a un nuovo calo di ricoverati e persone in terapia intensiva. E tornano a calare anche il numero di persone in isolamento domiciliare. Delle 91.528 contagiate dal coronavirus 15.769 sono ricoverate con sintomi, 501 in meno di ieri; 74.426 si trovano in isolamento domiciliare, 6.344 in meno, che rappresenta il calo maggiore dall'inizio dell'emergenza; e 1.333 in terapia intensiva, 94 in meno di ieri. È quanto riporta il bollettino della Protezione civile sulla diffusione del coronavirus in Italia. Il calo del numero delle terapie intensive è ormai costante da oltre quattro settimane.(Rin)