Coronavirus: in Lombardia 634 nuovi positivi e 222 decessi in 24 ore

- In Lombardia sono 634 i nuovi casi positivi al coronavirus, che portano il totale regionale a 79.369. Ieri l'aumento era stato di 500 casi. È il dato fornito dal bollettino giornaliero di Regione Lombardia sull'andamento della pandemia. Nelle ultime 24 ore i nuovi decessi registrati sono 222, in aumento rispetto ai 95 di ieri. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-29, totale 480) e quelli non in terapia intensiva (-122, totale 6.079). Sono 14.516 i tamponi effettuati nella giornata di ieri. (Rem)