Viabilità: chiusure per verifiche tecniche sulla A12 Roma-Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire verifiche tecniche sul sottovia di svincolo, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia, dalle 20 di giovedì 7 alle 6 di venerdì 8 maggio; in entrata verso Roma e Civitavecchia, dalle 20 di venerdì 8 alle 6 di sabato 9 maggio. In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Torrimpietra.(Com)