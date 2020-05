Mali: Germania rinnova partecipazione a missione Minusma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha approvato oggi il rinnovo della partecipazione delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) alla missione Minusma, operazione di mantenimento della pace che le Nazioni Unite svolgono in Mali dal 2013. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, nel dispositivo di Minusma la Bundeswehr dispiega truppe da ricognizione nella base di Gao, in Mali settentrionale, e unità della Luftwaffe presso l'aeroporto militare di Niamey in Niger. Il mandato della Bundeswehr in Minusma è stato rinnovato mantenendo il limite massimo del contingente tedesco a 1.100 unità. (Geb)