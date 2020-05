Imprese: Enel, Ebitda in aumento del 3,5 per cento al 31 marzo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 4,708 miliardi di euro, con un aumento del 3,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo si apprende dal comunicato stampa relativo al resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020, approvato dal Cda e presentato oggi in conference call dal chief financial officer Alberto De Paoli. L’Ebitda ordinario ha raggiunto i 4,741 miliardi di euro dopo un incremento pari a 6,4 punti percentuali. Stando alla nota, l’aumento è dovuto principalmente a migliori risultati della generazione termoelettrica e trading, dal maggiore apporto produttivo di Enel Green Power e dagli effetti derivanti dal rinnovo del “V Accordo quadro sul lavoro in Endesa, in Spagna”, che hanno “più che compensato” l’andamento negativo dei cambi in America Latina. Per quanto riguarda l’Ebit, si è attestato a 3,109 miliardi di euro con un incremento pari a 4,3 punti percentuali. (Com)