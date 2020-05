Coronavirus: previsioni economiche Ue, shock violento, recessione di proporzioni storiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Coronavirus rappresenta uno shock violento per l'economia mondiale, con conseguenze socioeconomiche molto gravi, tanto che l'economia dell'Unione europea subirà una recessione di proporzioni storiche. E' quanto si legge nei documenti delle previsioni economiche di primavera della Commissione europea pubblicate oggi. Secondo le stime, l'economia della zona euro subirà una contrazione record del 7,7 per cento nel 2020, per poi tornare a crescere del 6,3 per cento nel 2021. Allo stesso modo, l'economia dell'Ue a 27 dovrebbe contrarsi del 7,4 per cento nel 2020 e crescere del 6,1 per cento circa nel 2021. Percentuali di crescita, queste, che, sia per l'Ue che per la zona euro, sono state riviste al ribasso di circa nove punti percentuali rispetto alle previsioni economiche d'autunno 2019. (segue) (Beb)