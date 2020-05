Colombia: coronavirus, quarantena obbligatoria estesa fino al 25 maggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha aggiunto che il processo è in gran parte nelle mani dei sindaci, che avranno le responsabilità di indicare le procedure e controllare la loro attuazione. La circolazione delle persone è legata a quella dei 41 settori autorizzati a operare. Pertanto saranno consentiti gli spostamenti per gli utenti dei servizi bancari e finanziari, ma anche per i clienti delle lotterie istantanee. È stata autorizzata anche l’apertura di punti vendita e officine di riparazione di biciclette convenzionali ed elettriche. Le attività sportive individuali all’aperto saranno limitate alle persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni per un massimo di un’ora al giorno, sempre nel rispetto delle misure di distanziamento. (segue) (Mec)