Colombia: coronavirus, quarantena obbligatoria estesa fino al 25 maggio (4)

- Secondo stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) la Colombia registrerà una contrazione economica del 2,4 per cento nel 2020, rispetto alla crescita del 3,3 per cento registrata nel 2019. Secondo l’istituto finanziario il paese tornerà a crescere nel 2021 a un tasso del 3,7 per cento. Per l’Fmi l’inflazione resterà stabile nel 2020, attestandosi al 3,5 per cento, lo stesso livello dello scorso anno. La stima è in linea con quella diffusa dalla Banca mondiale (Bm) nel rapporto semestrale dal titolo "L'economia al tempo della Covid-19". Secondo la Bm l'emergenza sanitaria del nuovo coronavirus, unita alla crisi dei prezzi del petrolio, costerà all'economia della Colombia una perdita di 2 punti percentuali del prodotto interno lordo nel 2020. Per la Banca Mondiale, il "rimbalzo" dell'economia potrebbe far crescere il pil colombiano del 3,4 per cento nel 2021 e del 3,9 nel 2022. La Colombia aveva chiuso il 2019 con un incremento del 3,3 per cento del pil. L'organismo finanziario prevede infine un andamento costante dell'inflazione, ill 3,4 per cento nel 2020 e il 3,5 per cento nei due anni successivi. L'attesa è che le politiche fiscali anticicliche possano rimettere aiutare "in parte" a bilanciare gli effetti negativi sui consumi. Il rapporto avverte che le "modeste" riduzioni della povertà raggiunte nel 2019 potrebbero perdersi. (segue) (Mec)