Coronavirus: Biella, da domani mascherine gratuite distribuite porta a porta

- Dopo le prime 7 mila distribuite a anziani e persone con problemi di salute tramite la chiamata alla Protezione civile, a partire da domani è in programma sul territorio del Comune di Biella la distribuzione gratuita di mascherine porta a porta per tutta la cittadinanza. Si tratta dei dispositivi messi a disposizione dalla Regione Piemonte per la “fase 2”: al coordinamento della Città di Biella sono giunte le prime 9 mila delle 45 mila mascherine che la Regione consegnerà al capoluogo laniero. La distribuzione inizierà nel quartiere del Villaggio Lamarmora e via dopo via saranno raggiunti tutti i cittadini. Si tratta di mascherine lavabili e riutilizzabili dieci volte, realizzate da aziende piemontesi su incarico della Regione Piemonte. Le mascherine saranno consegnate nelle buche delle lettere e nelle portinerie dei palazzi. Spiega il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giacomo Moscarola: “Oggi abbiamo iniziato in alcune vie a rodare il meccanismo, da domani inizierà il vero e proprio porta a porta. Partiamo dal quartiere del Villaggio Lamarmora, per poi toccare giorno dopo giorno tutte le zone della nostra città. A occuparsi della distribuzione saranno i volontari della Protezione civile e stiamo studiando di coinvolgere a supporto i consiglieri comunali. Tramite l’ufficio Anagrafe abbiamo fatto un’analisi dei nuclei familiari e una stima delle mascherine necessarie in ogni singola via. Un ringraziamento alla Regione Piemonte, ha fatto pervenire le prime 9 mila mascherine e nei prossimi giorni ci saranno ulteriori consegne”. Le 45 mila mascherine in arrivo rientrano nel pacchetto dei 5 milioni di dispositivi acquistati dalla Regione Piemonte, per un investimento complessivo di 6 milioni di euro coperto in parte grazie alle donazioni ricevute sul conto corrente attivato per l’emergenza Coronavirus. (Rpi)