Olimpiadi 2026: M5s su blog, il futuro riparte anche dallo sport

- Oggi il Parlamento ha dato un messaggio di speranza e di rilancio con lo sguardo rivolto al futuro, approvando in via definitiva in Senato la legge sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, sulle Finali ATP di Torino e contro la pubblicizzazione parassitaria. Così in un post su Il Blog delle Stelle, secondo cui con questo provvedimento l'Italia fa il primo passo verso due appuntamenti sportivi importantissimi. "Il primo sono le Olimpiadi invernali, con la nascita del Consiglio olimpico congiunto Milano-Cortina 2026 con funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del programma di realizzazione dei Giochi. Saranno Olimpiadi speciali, con l'obiettivo non solo di realizzare un grande evento mondiale, ma anche di promuovere l'utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, e di fare in modo che i benefici sociali, economico e ambientali sui territori perdurino nel tempo. Questo anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di uno dei punti a cui il MoVimento 5 Stelle tiene maggiormente", prosegue il post. (segue) (Rin)