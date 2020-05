Olimpiadi 2026: M5s su blog, il futuro riparte anche dallo sport (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre secondo quanto si legge sul blog pentastellato, il secondo grande appuntamento sono le Finali Atp di tennis a Torino. "Con questa legge nasce il comitato per le Finali Atp, con l'obiettivo di favorire la promozione della città di Torino e del suo territorio, ma anche anche lo sviluppo delle locali attività economiche, sociali e culturali. Inoltre si autorizza il Comune di Torino a elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle finali Atp. Queste misure si accompagnano ad altre contenute nella legge approvata oggi, con l'obiettivo comune di fare dello sport uno dei motori per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese, in particolar modo nelle regioni maggiormente colpite dal Coronavirus. Ma soprattutto di valorizzare il legame autentico e passionale degli italiani con lo sport, uno degli strumenti più autentici da cui può ripartire il futuro del nostro Paese", conclude. (Rin)