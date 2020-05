Abruzzo: D'Annuntiis, ok dal Mit ai lavori per il porto regionale di Vasto (Ch)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via libera da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anche per i nuovi lavori del porto regionale di Vasto (Ch)". Lo ha reso noto la Regione Abruzzo che ha spiegato: "Il Mit ha infatti dato il proprio assenso alla rimodulazione degli investimenti a valere sul fondo sviluppo e coesione 2014/2020, riguardante importanti lavori di risoluzione delle problematiche infrastrutturali, viarie ed impiantistiche del Porto di Vasto". L'intervento in questione, per un valore di quasi dodici milioni di euro, come si legge nella nota: "riguarderanno: l'allargamento della banchina di levante per consentire l'arrivo della ferrovia, la parziale riduzione del molo martello (per permettere l'ampliamento del porto) e il prolungamento del molo di sopraflutto". (segue) (Ren)