Abruzzo: D'Annuntiis, ok dal Mit ai lavori per il porto regionale di Vasto (Ch) (2)

- Il sottosegretario alla presidenza regionale, Umberto d'Annuntiis, ha dichiarato: ""Si tratta di un importantissimo risultato per la Regione Abruzzo in quanto, lo scalo marittimo di Vasto rappresenta uno strumento fondamentale e strategico per dare competitività e attrattività al nostro territorio regionale e per dare spinta a tutte le attività produttive che vi gravitano intorno. Inoltre si continuerà a garantire e implementare il contatto diretto con tutte quelle realtà internazionali che, attraverso quest'importante infrastruttura, potranno determinare un significato impatto di crescita per l'Abruzzo". Quindi ha concluso: "Con questo provvedimento, il presidente Marsilio e la giunta regionale hanno dato un significativo segnale di vicinanza alla città di Vasto e all'economia della zona". (Ren)