Ponte Aulla: Ricciardi (M5s), fare luce su responsabili, struttura provvisoria garantirà viabilità locale

- In attesa della ricostruzione del nuovo ponte definitivo, il Movimento 5 stelle (M5s) è favorevole "all'utilizzo di una struttura provvisoria necessaria a ripristinare in tempi brevi la viabilità lungo la SS330 in località Albiano Magra (MS)". Lo afferma il deputato toscano Riccardo Ricciardi, vicepresidente del gruppo Movimento 5 stelle (M5s) alla Camera intervenendo nel corso dell'audizione della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. "Riteniamo questa nostra proposta l'unica al momento attuabile per rispondere in tempi certi alla mancanza totale di collegamenti di quella zona, che rimarrebbe isolata troppo a lungo. Così come per il ponte Morandi - continua Ricciardi -, anche su questa tragedia sfiorata e probabilmente evitata solo grazie al lockdown e il conseguente sfollamento di quell'infrastruttura, non ci fermeremo per dare risposte ai cittadini. Ci sentiamo di rivolgere un sincero ringraziamento al nostro sottosegretario al Mit, Roberto Traversi per il proficuo impegno che sta dimostrando sulla vicenda e che merita tutto il nostro supporto. Occorre fare luce sui responsabili per capire cosa non abbia funzionato per provocare un crollo di tale portata e comprendere chi abbia incoscientemente dato il via libera sull a sua transitabilità solo nell'estate del 2019", conclude il deputato del M5s. (Rin)