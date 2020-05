Fase 2: Viminale, ieri 3.219 persone sanzionate, 35 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli di polizia nella neo avviata fase 2 della gestione dell'emergenza sanitaria da Covid19, partita il 4 maggio. Nella giornata di ieri, 5 maggio - si legge sul sito web del ministero dell'Interno - sono state controllate 257.574 persone delle quali 3.219 sanzionate, 32 denunciate per false dichiarazioni o attestazioni, 3 per inosservanza del divieto di allontanarsi dall'abitazione per quarantena. Salgono così a 515.744 le persone controllate nei primi 2 giorni della fase 2, e a 6.910 quelle sanzionate. Sono invece 201.098 le attività o esercizi commerciali verificati e a 245 i titolari sanzionati il 4 e 5 maggio. Solo ieri, le attività controllate sono state 100.282, con 149 sanzioni e 56 provvedimenti di chiusura. Continuare a rispettare il divieto di assembramenti e mantenere la distanza sociale di sicurezza è fondamentale anche nella fase 2, ricorda il ministro Lamorgese nei suoi recenti interventi: prima di tutto un gesto di responsabilità, verso se stessi e verso gli altri. (Rin)