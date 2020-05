Coronavirus: Serbia, 114 i nuovi casi registrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Serbia: lo hanno reso noto le autorità sanitarie nazionali in una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.194 test, mentre sono 3 i nuovi decessi fra le persone contagiate. Nella giornata di ieri erano 93 i nuovi casi di Covid-19 accertati in Serbia su un totale di 4.550 test effettuati. I deputati del parlamento della Serbia sono chiamati oggi a discutere la proposta per la revoca dello stato d'emergenza proclamato a causa della pandemia da Covid-19. La proposta ha ricevuto due giorni fa il via libera del governo ed è stata inviata ieri al parlamento a nome del presidente della Repubblica e del primo ministro. (segue) (Seb)