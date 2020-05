Coronavirus: Serbia, 114 i nuovi casi registrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha dichiarato nei giorni scorsi che da domani 7 maggio sarà eliminata la misura di coprifuoco imposta in determinati orari della giornata. Secondo Vucic la decisione è stata presa alla luce dei dati epidemiologici, che mostrano come meno del 5 per cento delle persone testate sia risultata contagiata. Sono diminuiti, sempre secondo quanto riferito dal capo dello Stato, anche i pazienti che necessitano di ventilazione assistita. "Certamente è difficile per le persone stare a casa e non compiere le consuete attività, ma è l'unico modo per tutelare i nostri genitori e i concittadini anche più giovani dei nostri genitori, anche più di me. Credo che in gran parte ci siamo riusciti", ha detto Vucic. (segue) (Seb)