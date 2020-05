Coronavirus: Serbia, 114 i nuovi casi registrati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revoca dello stato d'emergenza comporta, oltre all'abolizione del coprifuoco, anche quella dell'impegno dei militari in funzioni civili nell'ambito della pandemia. Restano valide invece le misure sanitarie come il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e la sospensione delle attività scolastiche. Lo stato d'emergenza era stato proclamato il 15 marzo e di conseguenza erano state rinviate le elezioni parlamentari e locali previste inizialmente per il 26 aprile. Il presidente Vucic ha dichiarato nei giorni scorsi che le elezioni si terranno il 21 giugno. "Sono pronto ad andare anche il 14 giugno", ha detto la sera prima a "Tv Pink", alla vigilia di una riunione tenuta con le forze politiche per discutere dell'appuntamento elettorale. (segue) (Seb)