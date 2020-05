Coronavirus: Bianconi (Misto), teniamo vivi borghi e città dell'Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Manteniamo vive le nostre comunità, salviamo i piccoli negozi, bar e ristoranti”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale umbro Vincenzo Bianconi (Gruppo Misto) che ha spiegato: "In questi mesi abbiamo visto i nostri borghi, le nostre città deserte, con tutti o quasi i negozi, i bar ed i ristoranti con le saracinesche abbassate. Un’immagine che fa impressione, ci fa stringere il cuore. È importante non dimenticarlo e soprattutto ricordarsene quando torneremo ad uscire". Dunque ha aggiunto: "Se non saremo noi, tutti, infatti, a sostenere queste attività, premiando i prodotti e i servizi del nostro territorio, quelle serrande potrebbero rimanere abbassate e noi vivremo in comunità spettrali, senza socialità, nessun contatto umano. Sono i piccoli negozi, bar e ristoranti che tengono vivi i borghi e le nostre città. Ora più che mai ce ne siamo resi conto, tutti”.(Ren)