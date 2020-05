Coronavirus: le proposte di confagricoltura al governo per la ripresa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di Confagricoltura si concentra nell'immediato sul credito di imposta e l'estensione a tutti i datori di lavoro agricolo delle agevolazioni contributive adottate per i territori montani particolarmente svantaggiati. E' necessario anche velocizzare i pagamenti da parte della pubblica amministrazione per dare fiato alle imprese e, sulla questione manodopera, dare risposte concrete, perché si è in forte ritardo. Confagricoltura, in qualità di organizzazione più rappresentativa dei datori di lavoro agricolo, ha anche chiesto al Governo di fare parte del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti lavoro", che dispone misure per la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro con la riapertura delle attività produttive. Finora il settore primario è stato escluso dalla firma dell'accordo, ma a riguardo c'è stata un'apertura da parte dell'esecutivo. "E' necessaria anche una visione a lungo termine per ripartire – ha concluso il presidente Giansanti - Con le amministrazioni si deve sviluppare una strategia nazionale per accompagnare l'agricoltura in questa fase, basandosi sulle difficoltà che caratterizzano il settore e che con la diffusione del Coronavirus hanno frenato la continuità economica delle aziende. Tra questi ricordiamo il digitale, l'innovazione, la semplificazione, il lavoro e la formazione". (Com)