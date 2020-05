Alitalia: De Micheli, fatti tutti gli approfondimenti del caso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, parlando di Alitalia nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulle ricadute dell'emergenza coronavirus sul settore, ha spiegato che "sulla compagnia di bandiera ho le idee molto chiare, più di quanto fino ad ora abbia espresso. Nel mio ruolo ho fatto tutti gli approfondimenti del caso". Inoltre, ha aggiunto, "con i colleghi tedeschi, francesi e spagnoli abbiamo una posizione univoca molto chiara nei confronti dell'Unione europea e della Commissione europea sugli aiuti di stato ed eventuali sostegni nazionali ed europei alle compagnie aeree". Per il ministro, inoltre "con un sistema aereo efficiente ci riportiamo in Italia, dopo il Covid, tutti i turisti che c'erano prima e anche di più" e "quindi armiamo l'industria aerea italiana a servizio delle industrie turistiche italiane. Per farlo - ha concluso - serve anche un piano industriale che butti il cuore oltre l'ostacolo". (Rin)