Germania: campionato di calcio riprenderà nella seconda metà di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospeso a causa della pandemia di coronavirus, il campionato di calcio tedesco di prima e seconda categoria riprenderà nella seconda metà di maggio, in una data ancora da concordare. Le partite verranno disputate a porte chiuse. È quanto deciso durante la teleconferenza sugli allentamenti delle restrizioni attuate in Germania per contrastare la diffusione del Sars-Cov2, tenuta oggi dal cancelliere Angela Merkel con i primi ministri dei Laender. (Geb)