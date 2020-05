Balcani-Ue: presidente romeno Iohannis, da Bucarest sostegno a prospettiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania sostiene l'adesione dei paesi dei Balcani occidentali all'Unione europea. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis durante il discorso al vertice del Partito popolare europeo (Ppe), che si è svolto in videoconferenza per il coronavirus. Durante il suo discorso, Iohannis ha sottolineato l'importanza di rafforzare le relazioni con i Balcani occidentali. "Per la Romania, e per me personalmente, è estremamente importante rafforzare le relazioni con i Balcani occidentali e incoraggiare questi paesi a ottenere l'adesione all'Ue al momento giusto e desidero esprimere la mia soddisfazione per il fatto che abbiamo compiuto passi significativi in questa direzione. Da parte della Romania, da parte mia, va il pieno sostegno a questi paesi nelle procedure. Voglio che i Balcani occidentali siano con noi, vicini a noi, ma mi aspetto che dicano: Sì, l'Ue è il nostro partner", ha detto. "Mi piacerebbe sentirlo molto chiaramente da tutti i nostri amici dei Balcani occidentali. A volte, ovviamente, l'aiuto dell'Unione europea non arriva in due secondi, ma ogni volta che arriva, è sostanziale e importante. In conclusione penso che siamo sulla buona strada, ma questo percorso deve essere accettabile da entrambe le parti ", ha concluso Iohannis. (Rob)