Coronavirus: Pastorelli (Lega), Regione Umbria promuova piano di sostegno per commercio e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La giunta predisponga immediatamente un piano specifico di sostegno economico-finanziario, a fondo perduto, per il commercio tipico nelle località turistiche umbre che sta vivendo una crisi inesorabile ed ineludibile per l’emergenza sanitaria”. Lo ha chiesto in una lettera inviata al presidente della Regione Donatella Tesei, il capogruppo regionale della Lega, Stefano Pastorelli, che ha spiegato la necessità di: "dare una risposta importante a chi rischia di chiudere definitivamente le proprie caratteristiche attività, anche attraverso la sospensione del pagamento dei tributi regionali, oltre alla specifica messa a disposizione di risorse a fondo perduto”. Pastorelli ha aggiunto: "Queste piccole attività non hanno possibilità di immediata ripresa, in quanto strettamente connesse al settore ricettivo. Con la chiusura nazionale agli spostamenti delle persone, anche interregionali, c’è stato un azzeramento della presenza di turisti che hanno già disdetto tutte le prenotazioni fino a settembre. Questo ha comportato il crollo delle prospettive di lavoro per queste numerosissime attività, con il rischio che tale situazione si protragga anche nella stagione estiva". (segue) (Ren)