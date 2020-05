Coronavirus: Pastorelli (Lega), Regione Umbria promuova piano di sostegno per commercio e turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo umbro della Lega ha dunque affermato: "Per questo occorre salvaguardare l’esistenza del bene più prezioso su cui è ricamato ad arte il nostro tessuto economico e di cui è impregnata la storia della comunità umbra, costituita da tradizioni, tipicità, unicità e bellezze, che si sviluppano soprattutto all’interno dei nostri borghi, che rischiano di svuotarsi”. E ancora: “Stiamo parlando di attività come quelle che commerciano oggettistica relativa al turismo religioso o artistico, ma in generale tutte quelle inserite nei centri storici delle nostre mete turistiche, in particolare quelle dei comuni con meno abitanti, autentiche perle rare ma abituate a milioni di turisti, come Assisi, Gubbio, Montefalco, Spoleto, Todi, Orvieto, Spello e tutte le altre nostre bellissime realtà. Musei a cielo aperto, che vivono quasi esclusivamente di turismo e di tutto il suo indotto". Perciò la conclusione: "Sono tutti settori collegati al turismo che soffriranno in maniera abnorme per le limitazioni del contenimento sociale e le restrizioni imposte dal governo. Misure di cui anche la Regione, per ciò che è possibile, deve farsi carico, al fine di dare risposte a quei cittadini che esercitano queste forme di piccola impresa e di commercio". (Ren)