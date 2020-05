Kosovo: Thaci, "paesi Ue non ritardino ulteriormente liberalizzazione dei visti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi membri dell'Unione europea non devono ritardare ulteriormente la decisione per la liberalizzazione dei visti per i cittadini del Kosovo: lo ha affermato il presidente della Repubblica Hashim Thaci in un post su Twitter alla vigilia del summit di oggi di Zagabria fra Ue e Balcani occidentali che si svolge in video conferenza. Thaci ha fatto sapere di aver avuto in giornata una serie di colloqui telefonici con leader europei prima del vertice, sottolineando che "il reciproco impegno dei paesi dei Balcani occidentali e dell'Ue è fondamentale per garantire un processo di integrazione europea credibile per la regione".(Kop)