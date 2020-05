Russia: Belousov, mancati pagamenti principale minaccia per catene di produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mancati pagamenti sono la principale minaccia al funzionamento delle catene di produzione in Russia. È quanto affermato dal primo ministro ad interim, Andrej Belousov, nel corso della riunione di oggi con il presidente Vladimir Putin ed i vertici delle amministrazioni regionali. La riunione è stata dedicata all'attuazione delle misure di contenimento del contagio ed ai passi da intraprendere per la loro graduale rimozione. "Oggi, a mio avviso, i mancati pagamenti sono la principale minaccia al funzionamento delle catene di produzione", ha affermato Belousov. La stabilità dei collettivi di lavoro e la stabilità delle imprese dipenderanno dal fatto che questo problema possa essere gestito, ha sottolineato il primo vice primo ministro, facente funzioni di premier. "I pagamenti saranno il nostro collo di bottiglia. Molte aziende comprendono che in condizioni di incertezza è meglio risparmiare denaro e trattenere denaro, prima di tutto per pagare i salari", ha detto Belousov, ricordando che sono stati lanciati prestiti preferenziali per il rifornimento di capitale circolante alle grandi società. In vista dell'incontro con il presidente, il primo ministro ad interim ha tenuto due riunioni nel corso della giornata, con il Consiglio di coordinamento per la lotta al coronavirus e con i vicepremier. Ieri è scaduto il termine imposto dal presidente per la stesura di proposte per l'uscita dal regime di autoisolamento, imposto con decisione dello stesso capo dello Stato alla fine di marzo. In base ai risultati della riunione odierna, data la disomogenea situazione epidemiologica, saranno i governatori delle regioni a definire in autonomia le misure da tenere in vigore. (Rum)