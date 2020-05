Francia: regione Ile-de-France lancia programma alimentare con gli agricoltori locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione parigina dell'Ile-de-France ha creato un programma alimentare che prevede l'acquisto presso gli agricoltori locali di prodotti che saranno distribuiti alle persone in difficoltà. Lo ha annunciato durante una video-conferenza il presidente della regione, Valerie Pécresse, spiegando che il piano verrà realizzato in collaborazione con la Camera regionale dell'agricoltura. "Vediamo aumentare la povertà e la precarietà nei nostri territori" in questo periodo di crisi sanitaria provocata dal coronavirus, per questo è necessario fornire "una risposta alimentare urgente e solidale", ha detto Pécresse. Il presidente dell'ile-de-France ha spiegato che verranno acquistati a prezzo di mercato" tutti i prodotti in eccedenza o invenduti della produzione agricola regionale". Acquisteremo anche le derrate che ci mancheranno", ha aggiunto Pécresse, sottolineando che il piano durerà almeno fino a dicembre. (Frp)