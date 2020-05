Germania: coronavirus, regola distanza tra persone rimane in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania allenta diverse restrizioni adottate per far fronte alla pandemia di coroanvirus. Tuttavia, la regola sugli 1,5-2 metri di distanza tra le persone rimane in vigore almeno fino al 5 giugno prossimo. È quanto deciso durante la teleconferenza sugli allentamenti delle restrizioni tenuta oggi dal cancelliere Angela Merkel con i primi ministri dei Laender. Come annunciato da Merkel durante la conferenza stampa al termine dei colloqui, dal 5 giugno, la norma sul distanziamento sociale potrebbe essere modificata permettendo l'incontro tra membri di gruppi di persone diversi. In precedenza, la regola limitava i contatti in pubblico a due persone appartenenti alla stessa famiglia, coinquilini o legati da rapporti di altra natura. (Geb)