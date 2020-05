Fase 2: Occhionero (Iv), inaccettabili multe a ristoratori, Lamorgese intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La drammatica situazione che sta vivendo il comparto della ristorazione non può essere trattata come un problema di ordine pubblico: è davvero inaccettabile continuare a vedere ristoratori multati per proteste pacifiche e pienamente rispettose del distanziamento, come accaduto a Milano. Lo scrive su Facebook la deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. "La ministra dell'Interno Lamorgese non può lasciare poliziotti e prefetture soli a fronteggiare una questione prettamente sociale, servono direttive che stoppino le multe e, dove possibile, le annullino", prosegue. "I ristoratori finora non hanno avuto - prosegue Occhionero - nessuna indicazione chiara né su quanto potranno riaprire né sul come, questo rende difficile anche semplicemente aderire ai prestiti agevolati concessi grazie al Dl liquidità: quale azienda si indebita ancora di più se non sa nemmeno quando e come potrà riaprire? Intanto c'è un ritardo inaccettabile sulla cassa integrazione in deroga, quella che va ai dipendenti dei ristoranti, quindi è pienamente comprensibile la disperazione dei titolari e dei lavoratori. La risposta non può certamente aggravare ancora di più la loro situazione con le multe da 400 euro a testa", conclude la deputata. (Rin)