Nepal: coronavirus, emerso nuovo focolaio nel distretto di Parsa

- Il numero di casi di coronavirus in Nepal è salito a 99, dopo la conferma di 17 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità nel suo bollettino quotidiano. Tutti gli ultimi casi sono nel distretto di Parsa, nel Pradesh2, a sud-est. Tra i contagiati c’è anche un neonato di due mesi. La situazione ha messo in difficoltà l’Ospedale Narayani di Birgunj, che non dispone di un numero sufficiente di posti letto. Le persone guarite sono 22. Secondo il ministero tre persone dichiarate guarite sono nuovamente risultate positive ai successivi test di controllo. (Inn)