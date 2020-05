Nepal: coronavirus, misure di contenimento prorogate fino al 18 maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Nepal ha prorogato fino al 18 maggio il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, in vigore dal 24 marzo per contenere l’epidemia di coronavirus. Il Consiglio dei ministri, presieduto da Khadga Prasad Sharma Oli, lo ha deciso oggi su raccomandazione del Comitato di coordinamento di alto livello per la prevenzione e il controllo della Covid-19, che ha valutato le misure di contenimento efficaci, ma ancora necessarie. È la quarta proroga del lockdown. È stata discussa la proposta di variare le restrizioni a seconda delle zone, suddividendole in “rosse”, “gialle” e “verdi” in base all’incidenza del contagio, alla densità di popolazione e alla vicinanza al confine internazionale. Il premier, tuttavia, ha ritenuto prematuro un allentamento. I voli nazionali e internazionali resteranno sospesi fino al 31 maggio.(Inn)