Coronavirus: Brunetta (FI), lo stato risarcisca le imprese e non colga l'occasione della pandemia per statalizzare

- I governo pare stia imboccando la via della surrettizia statalizzazione delle imprese, pretendendo di impicciarsi, salvo negandolo ipocritamente, della gestione in cambio del capitale, mentre i governi del nord Europa stanno sostenendo le loro imprese, fornendo la liquidità che non hanno potuto generare, per via del blocco economico: lo afferma Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Il Governo tedesco ha già messo in campo 1.000 miliardi di euro sul totale dei 1.900 finora programmati in seno alla UE. Si tratta quindi di comprendere appieno la analisi di Draghi. Se lo Stato fornisce capitale alle imprese, lo può fare con una strategia di addizionalità o di sostituzione. Nel primo caso, fornisce il capitale mancante; nel secondo caso, espropria, di fatto, il controllo", aggiunge. (segue) (Rin)