Coronavirus: Brunetta (FI), lo stato risarcisca le imprese e non colga l'occasione della pandemia per statalizzare (2)

- Brunetta cita poi un recente e ormai famoso articolo, "We face a war against coronavirus and must mobilise accordingly" pubblicato sul Financial Times, dove l'ex governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha posto le basi politiche e teoriche sulle strategie di politica economica da adottare da parte degli Stati per uscire dalla crisi economica e finanziaria. "Draghi, in sostanza, ha insistito sulla necessità di fornire liquidità alle imprese che sono state costrette a chiudere e che ora si trovano in gravi difficoltà finanziarie, perché il loro fatturato è colato a picco e i costi hanno sorpassato i ricavi, anche per via del fatto che la maggior parte di esse ha dovuto accollarsi i costi di mantenimento del personale, per non doverlo licenziare, e i costi di funzionamento ma, soprattutto, per non perdere l'avviamento e il posizionamento di mercato e nelle filiere della produzione del valore. In effetti, il primo allentamento del principio di divieto di aiuti di Stato (temporary framework) deciso dalla UE ha già visto alcuni Governi all'opera", conclude Brunetta. (Rin)