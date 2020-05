Fase 2: Pd Lombardia, solidarietà a ristoratori, chi specula su protesta ha grandi responsabilità su questa situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ai ristoratori preoccupati per le loro attività e per i loro dipendenti va tutta la nostra solidarietà e il nostro impegno perché trovino ascolto e risposte dalle istituzioni. Sono certamente tra le categorie più colpite dal lockdown e le più penalizzate dalla scelta di Regione Lombardia di non fare tamponi e test su larga scala. I ristoratori non possono riaprire perché non si conosce lo stato di salute dei lombardi, quindi dei loro clienti". Lo dichiarano i consiglieri regionali del Pd Carmela Rozza e Pietro Bussolati in merito alla protesta inscenata oggi in centro a Milano da una ventina di imprenditori del settore. "È incredibile - evidenziano i due esponenti dem - che le forze politiche che hanno osteggiato i sindaci, tra cui il sindaco Sala, di occuparsi della salute dei cittadini promuovendo i test sierologici, oggi esprimano ai ristoratori una solidarietà pelosa e priva di costrutto. La cosa che non è ancora chiara a chi guida la Regione Lombardia è che, da qui in avanti, economia e salute vanno di pari passo, senza le garanzie sulla salute dei cittadini non ci sarà ripresa economica. Tamponi e test, oggi, sono la prima misura a sostegno dell'economia, e la Lega e Forza Italia dovrebbero capirlo".(com)