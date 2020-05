Decreto maggio: Franceschini, vogliamo approvarlo entro questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo decreto economico, che contiene misure per 55 miliardi per aiutare chi è stato colpito dalla crisi provocata dalla diffusione del coronavirus, "vogliamo approvarlo entro questa settimana". Lo ha detto il ministro per i Beni culturali Dario Franceschini durante un'informativa nell'Aula del Senato. Franceschini ha ricordato che i settori della cultura e del turismo sono stati particolarmente danneggiati dalla pandemia e ha assicurato che si sta lavorando per tutelarli. "Nessun artista deve essere lasciato solo in questo attraversamento del deserto", ha affermato.(Rin)