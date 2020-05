Libia: ambasciatore Buccino ricevuto dal presidente del'Alto Consiglio di Stato al Mishri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri, ha ricevuto l'ambasciatore d'Italia Giuseppe Buccino a Tripoli. Secondo quanto si legge in un comunicato pubblicato oggi sul profilo Facebook del Consiglio di Stato, nel corso del colloquio si è discusso della situazione sanitaria in Libia e in Italia. Al Mishri e Buccino hanno discusso anche della situazione politica e economica in Libia alla luce della diffusione del coronavirus. Il presidente del Consiglio di Stato ha spiegato la situazione militare in Libia affermando che le forze del Governo di accordo nazionale libico (Gna) "hanno compiuto una svolta radicale nel percorso della battaglia contro le milizie di Khalifa Haftar che sono in una situazione di accerchiamento nella zona occidentale, dopo le sconfitte che ha subito in diverse zone". Al Mishri ha aggiunto che "l'operazione militare proseguirà fino a quando non verrà imposta la sovranità dello Stato su tutto il territorio libico". L'ambasciatore Buccino, dal canto suo, ha chiesto che la Libia, riprendendo le dichiarazioni del premier Fayez al Sarraj, continui ad impegnarsi per il cessate il fuoco nel comitato dei 5+5 di Ginevra. (Lit)