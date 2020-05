Coronavirus: Comazzi (FI), multa a ristoratori pagina triste, annullare sanzioni o faremo colletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spiccare sanzioni da 400 euro a testa ai ristoratori e commercianti che oggi hanno protestato per la crisi economica che li sta mettendo in ginocchio è un atto ingiusto, che segna una pagina triste nella storia della città". Lo affermai in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale a Milano e capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale lombardo. “Ora - continua l'azzurro - mi auguro che il Comune si attivi per annullare le multe date oggi. Diversamente organizzeremo una colletta, per raccogliere la somma necessaria a pagare l’importo totale". "Costringere a pagare 400 euro persone che rischiano di dover abbassare per sempre la saracinesca è inaccettabile. Anziché fare cassa sulla loro pelle, il Comune si attivi per togliere loro il maggior numero di tasse, per agevolarne la riapertura", conclude Comazzi. (com)