Coronavirus: De Micheli, bonus da 500 euro per incentivare mobilità alternativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare l'incremento "non sostenibile" del traffico privato "è in dirittura d'arrivo la proposta per il riconoscimento di un buono mobilità alternativa fino ad un massimo di 500 euro, per tutti, per l'acquisto di bicicletta, anche a pedalata assistita, veicoli a propulsione elettrica o monopattini. Ma anche per servizi per la mobilità condivisa ad uso personale". Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera sulle ricadute dell'emergenza coronavirus sul settore.(Rin)