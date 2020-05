Coronavirus: Ue, in Italia sostegno contro disoccupazione, ma rischi per stagionali e chi cerca lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Italia passerà dal 10 per cento del 2019 all'11,8 per cento del 2020 per poi scendere al 10,7 per cento del 2021. Questi i dati delle previsioni economiche di primavera della Commissione europea pubblicate oggi. Secondo l'esecutivo europeo, l'estensione della copertura e l'allentamento dei criteri di ammissibilità ai regimi di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni) dovrebbero sostenere i redditi da lavoro e ridurre il rischio di licenziamenti e disoccupazione. Tuttavia, non tutte le persone in cerca di lavoro, così come i lavoratori stagionali e a contratto, possono beneficiare delle indennità di emergenza e alcuni lavoratori potrebbero ritirarsi temporaneamente dal mercato del lavoro. Secondo le stime, le interruzioni della produzione comportano un calo sostanziale, ma temporaneo, delle ore lavorate nel 2020. (segue) (Beb)