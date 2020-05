Coronavirus: Ue, in Italia sostegno contro disoccupazione, ma rischi per stagionali e chi cerca lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le stime della Commissione, la produzione reale diminuirà di circa il 18 per cento nella prima metà del 2020 e, supponendo che l'attività economica inizi a riprendere a maggio e si normalizzi gradualmente, si prevede che la crescita della produzione riprenderà, aiutata da un consistente sostegno politico. In media, il Pil reale dovrebbe scendere del 9,5 per cento nel 2020 prima di salire del 6,5 per cento nel 2021, ma senza recuperare completamente la produzione persa entro la fine del periodo di previsione. Per quanto riguarda l'inflazione, si prevede che i prezzi al consumo diminuiranno marginalmente quest'anno. Il forte calo dei prezzi del petrolio e lo shock della domanda interna dovuto alla pandemia, in particolare nel settore dei servizi, sono destinati a ostacolare le pressioni inflazionistiche, anche se è probabile che i prezzi dei generi alimentari aumentino. Nel 2021, l'inflazione complessiva è stata fissata in media allo 0,7 per cento. (segue) (Beb)