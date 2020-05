Coronavirus: Ue, in Italia sostegno contro disoccupazione, ma rischi per stagionali e chi cerca lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure di blocco hanno interrotto bruscamente i consumi privati, ma l'esecutivo europeo prevede che la spesa dei consumatori riprenderà nella seconda metà del 2020 e che misure di sostegno al reddito e bassa inflazione sosterranno le spese delle famiglie. Tra il crollo della domanda, l'esaurimento dei flussi di cassa e l'elevata incertezza, è probabile che le imprese riducano la spesa per investimenti, mentre le misure politiche come il sostegno alla liquidità per le imprese sono destinate a limitare il numero di fallimenti. I mercati di esportazione italiani si ridurranno drasticamente nel 2020, il che implica un sostanziale calo delle esportazioni, con il turismo tra i settori più colpiti. Nel 2021, le esportazioni dovrebbero riprendersi in linea con il commercio globale. Un cambiamento nel comportamento dei consumatori che implica maggiori risparmi precauzionali e un prolungato crollo del mercato del lavoro potrebbe ulteriormente smorzare la domanda interna e danneggiare il tessuto economico italiano, frenando la crescita potenziale e interrompendo la ripresa prevista. (segue) (Beb)