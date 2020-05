Coronavirus: Ue, in Italia sostegno contro disoccupazione, ma rischi per stagionali e chi cerca lavoro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha sottolineato che il disavanzo pubblico ha registrato un minimo storico nel 2019 (1,6 per cento del Pil), grazie a diverse misure politiche e a un mercato del lavoro resistente che ha sostenuto le entrate pubbliche. Nel 2020 la pandemia di coronavirus dovrebbe portare il disavanzo pubblico all'11 per cento del Pil. Le entrate pubbliche sono destinate a diminuire in modo significativo a causa del calo dell'attività economica. Il calo più marcato è atteso per quanto riguarda il gettito delle imposte sulle società, alla luce del calo degli utili. La spesa pubblica dovrebbe aumentare in modo considerevole, secondo la Commissione Ue. Il pacchetto fiscale adottato in Marzo 2020 aumenta la spesa pubblica di circa l'1,2 per cento del Pil, al fine di rafforzare assistenza sanitaria e protezione civile, estendere i programmi di integrazione salariale e di sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese. (segue) (Beb)